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В Минобороны перечислили потери ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВС РФ за сутки поразили 17 бригад ВСУ в Курской области
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Evgeniy Maloletka/AP

Подразделениями группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям 17 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что боевые столкновения произошли в районах населенных пунктов Гуево, Гончаровка, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина, Суджа и Южный Курской области. Также бойцам удалось отразить две контратаки украинских подразделений.

Кроме того, российские военные при поддержке боевых самолетов, ракетных ударов и огня артиллерии поразили военнослужащих и технику армии Украины в районах 16 населенных пунктов Сумской области Украины, которая граничит с Курской областью.

17 февраля Минобороны РФ сообщало, что ВСУ в течение суток потеряли в Курской области более 300 военнослужащих.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее украинские войска атаковали школу в Курской области.

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