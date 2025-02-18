Минобороны РФ: ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 220 военных и танк

За сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 220 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ потеряли немецкий танк Leopard, пять боевых машин пехоты, в том числе одну американскую БМП Bradley, два бронетранспортера, по 14 боевых бронированных машин и автомобилей. Также украинская армия потеряла самоходную артиллерийскую установку «Богдана», два артиллерийских орудия, восемь минометов, пункт управления беспилотниками и два склада боеприпасов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 61 тыс. военнослужащих, 370 танков, 276 боевых машин пехоты, 224 бронетранспортера.

14 февраля официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следователями было возбуждено уголовное дело по факту преступлений украинской армии и других украинских вооруженных формирований в Николаево-Дарьино Курской области. В свою очередь посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что население села за время оккупации Украиной сократилось на половину.

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года они расправлялись с жителями Николаево-Дарьина, а также не давали им свободно перемещаться.

Ранее мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Курскую область.