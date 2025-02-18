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Слуцкий заявил о давлении Украины на США из-за НПС в Краснодарском крае

Слуцкий считает давлением на США атаку дрона на НПС в Краснодарском крае
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Petrov Sergey/Global Look Press

Украинская атака на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае является давлением Украины на США. Такое мнение высказал лидер ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, его слова передает Telegram-канал RTVI.

«В экспорте нефти из Казахстана в Новороссийск доля американских компаний порядка 40%. А вместе с другими западными компаниями — порядка 65%. Нужно оценивать это как атаку, давление Киева на Вашингтон. Никогда этого еще раньше не было», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что в данный момент объемы перекачки сократились, поскольку станция временно выведена из эксплуатации.

Депутат также прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде. Все не решится за один день, а глава МИД РФ Сергей Лавров завтра расскажет о результатах общения с делегацией США, добавил лидер ЛДПР.

В ночь на 17 февраля Украина осуществила массированную атаку БПЛА по территории Краснодарского края. После этого сообщалось, что транспортировка нефти по системе Каспийского Трубопроводного Консорциума осуществляется на сниженных режимах перекачки.

Ранее сообщалось, что цена Brent выросла после атаки дронов на станцию перекачки нефти в России.

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