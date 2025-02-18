Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны назвало потери ВСУ в зонах ответственности группировок «Восток» и «Днепр»

МО: ВСУ в зонах группировок «Восток» и «Днепр» ВС России потеряли до 245 солдат
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Группировка нанесла поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад территориальной обороны в районах Константинополя, Разлива, Бурлацкого, Новоселки, Новополя в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Гуляйполя в Запорожской области.

«Потери противника составили до 175-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и трех бригад береговой обороны украинской армии в районах Новоандреевки, Новоданиловки в Запорожской области, Токаревки, Никольского и Приднепровского в Херсонской области.

«ВСУ потеряли до 70-ти военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли свыше 295 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Центр».

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами