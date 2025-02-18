МО: ВСУ в зонах группировок «Восток» и «Днепр» ВС России потеряли до 245 солдат

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвигаться в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Группировка нанесла поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад территориальной обороны в районах Константинополя, Разлива, Бурлацкого, Новоселки, Новополя в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Гуляйполя в Запорожской области.

«Потери противника составили до 175-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в сводке.

Кроме того, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и трех бригад береговой обороны украинской армии в районах Новоандреевки, Новоданиловки в Запорожской области, Токаревки, Никольского и Приднепровского в Херсонской области.

«ВСУ потеряли до 70-ти военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли свыше 295 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Центр».

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ.