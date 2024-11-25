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Росгвардейцы уничтожили схрон с натовским оружием в Запорожской области

В Запорожской области бойцы Росгвардии уничтожили схрон с оружием стран НАТО

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Росгвардия

В Запорожской области военнослужащие Росгвардии нашли схрон с боеприпасами и оружием производства стран НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в лесополосе, расположенной близ линии фронта, росгвардейцы совместно с представителями военной контрразведки провели разведывательно-поисковые мероприятия с использованием аэровизуальных систем наблюдения. При тщательной проверке местности и анализе собранной информации они обнаружили замаскированный под мусором тайник, в котором было порядка 40 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, более 300 патронов различного калибра, а также гранаты с детонаторами и два натовских противотанковых гранатомета.

Специалисты инженерно-технического подразделения Росгвардии уничтожили этот арсенал.

В ноябре спецслужбы Донецкой народной республики (ДНР) нашли несколько заминированных схронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Селидовым. В тайниках были ручные и станковые гранатометы, в том числе образца НАТО, и боеприпасы к ним, патроны к западному стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противопехотные и минометные мины, ручные гранаты и стрелковое оружие. Всего, по данным УФСБ, нашли почти 800 единиц боеприпасов, а также около 16 тыс. патронов.

Ранее в Минобороны сравнили оружие России и НАТО, применяемое в зоне СВО.

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