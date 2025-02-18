Российский ЗРПК «Панцирь-С1Э» заметили на территории США

«ВО»: в сети появились кадры с российским ЗРПК «Панцирь-С1Э» в США

В интернете появились кадры с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» на территории американского учебного центра Форт Ирвин в штате Калифорния. Фотографии опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).

По его данным, военные армии США вывезли комплекс из Ливии в июне 2020 года в ходе боев за Триполи. Позже военно-транспортный самолет C-17 доставил «Панцирь» на авиабазу Рамштайн в Германии, после чего его перевезли в США, где он находится до сих пор.

Канал пишет, что комплекс, суд по кадрам, находится в отличном состоянии и на ходу.

1 декабря «ВО» сообщал, что радикалы захватили зенитные комплексы «Панцирь» и С-200 на авиабазе Квайрис, которая находится вблизи Алеппо, второго по величине города Сирии. Боевики из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» сообщили о своем успехе, опубликовав коллективное фото на фоне «Панциря».

Ранее «Панцири» собрались оснастить лазерным комплексом.