Рогозин пожаловался на установленные на дорогах «зубы дракона»

Сенатор Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале рассказал, что один из его автомобилей разбился об установленный на дороге «зуб дракона».

«Вот, пожалуйста, фотография «зуба дракона», на который напоролся один из наших автомобилей. Как видите, стоит аккурат посреди дороги. Кстати, это дорога на Крым, участок между Запорожской и Херсонской областями. Красные полосы, которыми помечаются подобные бетонные блоки на блокпостах, как вы видите, отсутствуют. Светоотражающий знак, предупреждающий о смертельной опасности, отсутствует», — отметил Рогозин.

По его словам, машина будет списана. Пассажиры получили легкие травмы только потому, что водитель перед ударом резко сбросил скорость.

Он также отметил, что об этот «зуб дракона» в течение нескольких дней разбились несколько машин, пострадали люди.

До этого волонтер Алексей Живов в своем Telegram-канале заявил, что «зубы дракона» были установлены Вооруженными силами Украины (ВСУ). От подобных действий десятки человек получили ранения, несовместимые с жизнью. Живов отметил, что установивших бетонные укрепления пообещали «обнулить».

«Зубы дракона» — противотанковые заграждения пирамидальной формы, которые должны преградить путь военной технике.

Ранее директор Ульяновского автозавода приехал к Рогозину обсудить качество УАЗов.