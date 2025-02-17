В США спрогнозировали заморозку линии фронта на Украине

NYT: линию фронта на Украине по итогам переговоров могут заморозить

По итогам переговоров между Вашингтоном и Москвой линию боестолкновения на Украине могут заморозить, а взятые Россией под контроль населенные пункты останутся под ее управлением. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Возможный компромисс: заморозить боевые действия. Россия сохраняет управление подконтрольными территориями, но прекращает борьбу за новые», — прогнозирует издание.

По мнению NYT, остающиеся территориальные споры стороны могут решить дипломатическим путем в течение 10–15 лет.

Также издание допускает развертывание небольших международных сил численностью 7500 человек, укомплектованных странами, приемлемыми как для России, так и для Украины, для поддержания мира на линии фронта. Постоянного размещения иностранных войск не будет, считает NYT.

17 февраля газета The Washington Post писала, что Евросоюз обсуждает план размещения на территории Украины 25-30 тысяч военнослужащих, которые «не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу». В издании подчеркнули, что перспектива развертывания войск на Украине «набирает обороты» среди европейских лидеров, поскольку администрация президента США Дональда Трампа «быстро движется к прямым переговорам с Москвой».

Ранее в Италии раскрыли отношение ЕС к переговорам по Украине.