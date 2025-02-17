В США заявили, что Пентагон финансировал создание фейков в соцсетях

Пентагон вкладывал деньги в создание фейковых аккаунтов в социальных сетях в рамках программы социальной инженерии, утверждают журналисты издания Federalist со ссылкой на правительственные документы.

«Министерство обороны США финансировало программу «крупномасштабного социального обмана»... Правительство использовало программы «социальной инженерии» для создания сети фальшивых аккаунтов в соцсетях», — говорится в материале журнала.

По данным репортеров, с 2018 года Пентагон выделил более $9,1 млн на реализацию программы DARPA Active Social Engineering Defense. Официально она была призвана бороться с мошенничеством, однако в действительности использовалась также для создания сети фальшивых аккаунтов с целью манипуляций общественным мнением в интернете.

До этого руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что мошенничество с социальными выплатами в Соединенных Штатах Америки достигло огромных масштабов, которые превысили сумму всех финансовых преступлений американцев.

Ранее сообщалось, что команда Маска пытается получить доступ к данным налогоплательщиков.