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В офисе Зеленского рассказали о начале выдачи паспортов украинским мужчинам за границей

Верещук: находящимся за границей украинским мужчинам начали выдавать паспорта
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Находящимся за границей украинским мужчинам в возрасте 18-60 лет начали выдавать паспорта, заявки на которые были поданы до 24 апреля 2024 года, заявила заместитель руководителя офиса президента Украины Ирина Верещук. Об этом сообщает «Страна.ua».

По ее словам, Зеленский месяц назад поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом.

По данным государственной миграционной службы Украины, те, кто подал документы на изготовление паспортов до 25 апреля 2024 года, смогут получить их за границей без предъявления каких-либо дополнительных документов.

Издание отмечает, что у украинских мужчин требуют приложение «Резерв+» и военно-учетные документы для получения паспортов.

14 февраля сообщалось, что украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за границей, уже на неделе с 17 февраля могут получить свои готовые паспорта, заявки на которые подали почти год назад — до 25 апреля 2024 года.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которой военнообязанным мужчинам было запрещено покидать страну.

Ранее в Раде заявили о катастрофе из-за массового выхода из гражданства Украины.

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