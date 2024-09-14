В Раде заявили о катастрофе из-за массового выхода из гражданства Украины

Депутат Рады Николай Княжицкий заявил о сотнях тысяч украинцев за границей, которые подали заявления о выходе из гражданства. Об этом он сообщил в эфире украинского YouTubе-канала «Говорит большой Львов».

«У нас катастрофа. Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства», — утверждает Княжицкий.

Он добавил, что некоторые украинцы, которые давно живут вне республики и имеют два паспорта, решили отказаться от первого гражданства. По его словам, причиной массового выхода из гражданства Украины стало непредоставление посольствами по приказу МИД консульских услуг военнообязанным мужчинам. Княжицкий сообщил, что сейчас диппредставительства республики пытаются возобновить оказание этих услуг.

Находящиеся за границей украинские мужчины призывного возраста — от 18 до 60 лет — еще в конце апреля столкнулись с проблемами в странах пребывания. По решению МИД, им перестали оказывать консульские услуги в представительствах республики за рубежом, в частности выдавать новые загранпаспорта, в том числе уже готовые. Это решение было принято властями в преддверии 18 мая, когда в силу вступили новые правила мобилизации на Украине:

они обязывают украинцев за рубежом встать на воинский учет;

все военнообязанные украинцы получили 60 дней, чтобы обновить свои данные в военкоматах, а если они не сделали этого, то могут получить штрафы или запрет на управление транспортным средством;

повестки считаются врученными даже без передачи лично в руки.

Ранее Польша призвала ЕС принять решение о передаче Украине призывников.