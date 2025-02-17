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Обломки украинского беспилотника обнаружили в Краснодарском крае

В станице Старокорсунской обнаружили предположительные обломки дрона
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Shutterstock

Обломки, предположительно, беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружены в станице Старокорсунской в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале местной администрации.

Станица Старокорсунская находится на востоке Краснодара, недалеко от станицы Пашковской, где расположен аэропорт имени Екатерины II.
В Старокорсунской администрации сообщили, что специальными службами был выполнен комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности населения, обломки дрона собраны, угроза его детонации отсутствует.

17 февраля нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума, расположенная в Краснодарском крае, подверглась атаке БПЛА.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории региона. По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов. Пострадала женщина.

Ранее в Казахстане рассказали о ситуации с транспортировкой нефти по КТК после атаки дрона.

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