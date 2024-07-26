Криминальному авторитету на СВО доверили роту снайперов

Попавшему из колонии в отряд «Шторм Z» криминальному авторитету из Волгограда Алиетдину Махмудову на специальной военной операции доверили руководить ротой снайперов. Об этом сам Махмудов рассказал порталу V1.ru во время командировки в Волгоград.

«Сейчас я командир специальной роты снайперов», — рассказал он.

Махмудов пояснил, что, имея высшее образование, за полтора месяца прошел военные курсы в Молькино и получил звание лейтенанта. Он добавил, что в его роте оказались преимущественно контрактники из Волгограда.

Также он заявил, что после окончания срока службы в «Шторм Z» подпишет еще один контракт с министерством обороны, но уже в статусе добровольца, а не заключенного.

До этого Алиетдин Махмудов посетил Госдуму, куда его пригласили для беседы по поводу ситуации на передовой. Командир провел встречу с первым заместителем комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Андреем Луговым.

Махмудов имеет судимость за вымогательство крупной суммы у председателя национальной культурной автономии корейцев. Он также был заказчиком громкого покушения на бизнесмена.

Ранее в Дагестане вывесили баннер с Махмудовым.