В Польше ответили на слухи о том, что армию направят на Украину

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хэгстад не требовал направить польские войска на Украину. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил глава Бюро национальной безопасности (BBN) республики Дариуш Луковский.

Он добавил, что американские чиновники, с которыми он разговаривал, и сами до конца не в курсе всех планов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Мы не получили никаких подробностей. В американской администрации нет полного знания на эту тему. Трудно сказать, импровизирует ли президент Трамп или имеет конкретный план», — заявил Луковский.

Издание The Economist сообщало, что чиновники в США предлагают в случае урегулирования конфликта на Украине отправить в республику иностранные миротворческие силы, в том числе из неевропейских стран. По данным издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил руководителям стран Европы, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны в сдерживании.

Ранее министр обороны Италии заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.