Российские средства ПВО сбили пять авиабомб Hammer

Минобороны: средства ПВО РФ сбили 177 беспилотников, а также пять авиабомб Hammer

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили 177 украинских беспилотников, а также пять авиабомб Hammer. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, противокорабельная ракета «Нептун» переоборудованная для поражения наземных целей», — говорится в сообщении.

Из 177 беспилотников 102 были ликвидированы вне зоны специальной военной операции.

До этого в сводке Минобороны РФ сообщалось, что силы ПВО в ночь на 17 февраля сбили и уничтожили 90 беспилотников украинской армии над регионами России.

Незадолго до этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что Украина осуществила массированную атаку беспилотников по территории Краснодарского края.

По его словам, в результате падения обломков дрона в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов. Помимо этого, пострадала женщина, которой оказали первую медицинскую помощь.

Ранее российская армия применила на СВО беспилотник на спутниковом управлении.