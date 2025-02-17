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В России назвали число бойцов ЧВК, получивших статус ветерана

Цивилева: 13 тысяч экс-сотрудников ЧВК получили статус ветерана боевых действий
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Станислав Красильников/РИА Новости

Более 13 тысяч бывших сотрудников частных военных компаний (ЧВК) получили статус ветерана боевых действий по состоянию на декабрь 2024 года. Об этом рассказала в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По ее словам, ранее у экс-сотрудников ЧВК возникали трудности в этом вопросе, поскольку было непросто подтвердить их участие в специальной военной операции (СВО). Однако в прошлом году были внесены изменения в соответствующее постановление правительства Российской Федерации, после чего порядок получения статуса ветерана боевых действий был упрощен, рассказала Цивилева.

Для подтверждения участия в СВО сотрудникам содействующих организаций нужно иметь свидетельство очевидца с удостоверенными нотариусом подписями. Фонд «Защитники Отечества», Министерство обороны, Федеральная нотариальная палата совместно разработали форму этого документа, сейчас нотариусы уже активно работают с ней, уточнила замминистра обороны.

Ранее сообщалось, что российских военных предлагают лишать наград и выплат за преступления в боевой обстановке.

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