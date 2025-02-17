В России назвали число бойцов ЧВК, получивших статус ветерана

Более 13 тысяч бывших сотрудников частных военных компаний (ЧВК) получили статус ветерана боевых действий по состоянию на декабрь 2024 года. Об этом рассказала в интервью РИА Новости статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

По ее словам, ранее у экс-сотрудников ЧВК возникали трудности в этом вопросе, поскольку было непросто подтвердить их участие в специальной военной операции (СВО). Однако в прошлом году были внесены изменения в соответствующее постановление правительства Российской Федерации, после чего порядок получения статуса ветерана боевых действий был упрощен, рассказала Цивилева.

Для подтверждения участия в СВО сотрудникам содействующих организаций нужно иметь свидетельство очевидца с удостоверенными нотариусом подписями. Фонд «Защитники Отечества», Министерство обороны, Федеральная нотариальная палата совместно разработали форму этого документа, сейчас нотариусы уже активно работают с ней, уточнила замминистра обороны.

Ранее сообщалось, что российских военных предлагают лишать наград и выплат за преступления в боевой обстановке.