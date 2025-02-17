Новая предполагаемая схема поставок оружия Вооруженным силам Украины через закупку европейцами американского оружия для ВСУ является бесперспективной. Такую оценку дал РИА Новости депутат Государственной думы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Покупка американского оружия для Украины в тех объемах, которые нужны для ведения войны, не по карману европейскому налогоплательщику. Точнее — обдерут как липку средний класс, а это чревато беспорядками и усилением антиукраинских настроений в обществе», — заявил Белик.

Российский парламентарий отметил, что с самого начала Вооруженного конфликта на Украине поддержка Киева со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов была бесперспективной, сравнимой с идеей фикс. Белик добавил, что жители центральной и западной Европы, которые не знали войны около 80 лет, теперь узнают тяжесть военных расходов, которые будут налагаться на них ради продолжения конфликта на Украине.

Немецкая коллега Белика, депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен раскритиковала позицию немецкого правительства, заявив, что его «вассальная лояльность» администрации Джо Байдена открыла возможность для вмешательства США во внутренние дела Европы.

Ранее госсекретарь США не понял, почему в Европе обиделись на речь Вэнса.