Украинские солдаты в Курской области массово гибнут из-за переохлаждения — ВСУ не могут организовать ротацию и подвоз теплой одежды на фоне резкого похолодания в регионе. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской группировке войск «Север».

«В результате успешной комплексной работы подразделений группировки войск «Север» противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз теплой одежды, боеприпасов и питания. Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без теплых вещей. В связи с резким похолоданием наблюдается высокая смертность от холода», — сообщил российский военнослужащий.

По данным синоптиков, в Курской области температура по ночам сейчас опускается ниже -15 градусов. Источник в группировке «Север» добавил, что ВСУ практически прекратили попытки эвакуации собственных раненых солдат.

За прошедшие сутки, по данным российского Минобороны, ВСУ потеряли в Курской области более 230 военнослужащих.

Ранее раненый солдат-срочник 50 дней провел в курском приграничье, спасаясь от ВСУ.