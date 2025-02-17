Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Холод в Курской области привел к массовым смертям в ВСУ

РИА Новости: солдаты ВСУ массово гибнут из-за переохлаждения в Курской области
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские солдаты в Курской области массово гибнут из-за переохлаждения — ВСУ не могут организовать ротацию и подвоз теплой одежды на фоне резкого похолодания в регионе. Об этом РИА Новости сообщил источник в российской группировке войск «Север».

«В результате успешной комплексной работы подразделений группировки войск «Север» противник не может произвести ротацию и осуществить подвоз теплой одежды, боеприпасов и питания. Украинские военные, которые ранее заняли позиции в Курской области, были легко одеты, без теплых вещей. В связи с резким похолоданием наблюдается высокая смертность от холода», — сообщил российский военнослужащий.

По данным синоптиков, в Курской области температура по ночам сейчас опускается ниже -15 градусов. Источник в группировке «Север» добавил, что ВСУ практически прекратили попытки эвакуации собственных раненых солдат.

За прошедшие сутки, по данным российского Минобороны, ВСУ потеряли в Курской области более 230 военнослужащих.

Ранее раненый солдат-срочник 50 дней провел в курском приграничье, спасаясь от ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами