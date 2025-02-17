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В Германии назвали условие для отправки миротворцев на Украину

Депутат Готтшальк: Германия не отправит миротворцев без дорожной карты мира с РФ
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Wolfgang Rattay/Reuters

Правительство ФРГ не будет отправлять миротворцев на Украину, пока не будет сформирована «дорожная карта» по урегулированию конфликта при участии России. Об этом РИА Новости заявил член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Кай Готтшальк.

«Я думаю, никогда. Я думаю, что здесь, в обществе, особенно в моей партии, никто из немцев, которых я знаю, не послал бы солдат на Украину. Может быть, после, может быть, после миротворческого процесса, подобного тому, что был у нас в бывшей Югославии, или чего-то подобного», — сказал депутат.

15 февраля газета Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты Америки обратились к европейским лидерам с просьбой представить предложения по миротворцам и гарантиям безопасности для Украины. По информации издания, США выступили с данной просьбой после того, как лидеры ЕС начали говорить о необходимости участия Европы в мирном урегулировании конфликта.

В этот же день министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что возможная миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской. Он считает, что в нее должны входить миротворцы из Индии, Бразилии, Китая и Саудовской Аравии.

Ранее в ЕС заявили о проигрыше в конфликте на Украине.

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