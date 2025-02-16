Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Николаеве

В Николаеве начался пожар на объекте критической инфраструктуры
close
Majdi Fathi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В украинском Николаеве в ночь на 16 февраля был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации области Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Чиновник заявил о пожаре после атаки беспилотника. Возгорание потушили пожарные. При этом подробностей, какой конкретно объект горел, он не раскрыл.

Украинские СМИ утром сообщали о ночной серии взрывов в Николаеве и других городах на фоне действия воздушной тревоги. Телеканал TCH сообщал, в Белгород-Днестровском районе Одесской области на юге Украины произошли взрывы одновременно с объявленной тревогой. По данным корреспондентов, после взрывов воздушную тревогу в Одесской области отменили.

В то же время Сумская область продолжает оставаться в состоянии повышенной готовности, обозначенной как «красная зона». Также сирены прозвучали в Житомирской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило, что по группе ВСУ под Сумами нанесли удары.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами