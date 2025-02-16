На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Николаеве

В украинском Николаеве в ночь на 16 февраля был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава военной администрации области Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Чиновник заявил о пожаре после атаки беспилотника. Возгорание потушили пожарные. При этом подробностей, какой конкретно объект горел, он не раскрыл.

Украинские СМИ утром сообщали о ночной серии взрывов в Николаеве и других городах на фоне действия воздушной тревоги. Телеканал TCH сообщал, в Белгород-Днестровском районе Одесской области на юге Украины произошли взрывы одновременно с объявленной тревогой. По данным корреспондентов, после взрывов воздушную тревогу в Одесской области отменили.

В то же время Сумская область продолжает оставаться в состоянии повышенной готовности, обозначенной как «красная зона». Также сирены прозвучали в Житомирской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило, что по группе ВСУ под Сумами нанесли удары.