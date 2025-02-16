ВСУ ударили сразу по пяти муниципалитетам Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале об ударах ВСУ по пяти муниципалитетам региона.

Согласно его посту, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа снаряды повредили стекла соцобъекта и надворную постройку частного домовладения. Село Муром БПЛА противника атаковали трижды: в итоге в двух домах выбило окна и были посечены фасады, также был поврежден инфраструктурный объект связи.

«В Валуйском округе от ударов беспилотников в поселке Уразово и селе Шелаево повреждены по одному грузовому автомобилю», — написал чиновник.

Он добавил, что село Теребрено в Краснояружском районе ВСУ обстреляли дважды. Сейчас там временно нет света и воды из-за повреждения линии электропередачи и водонапорной башни. Кроме того, снаряды попали в два частных дома. В селе Байцуры Борисовского района беспилотник взорвался на территории закрытого предприятия: его ворота и фасад были посечены. Гладков упомянул и село Черемошное в Белгородском районе, где дрон пробил кровлю частного дома.

16 февраля автомобили в Белгородской области неоднократно становились целью вражеских БПЛА. По меньшей мере четыре жителя региона получили несовместимые с жизнью травмы, еще двое пострадали.

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