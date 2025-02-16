ВСУ атаковали еще четыре населенных пункта в Белгородской области

ВСУ атаковали дронами еще четыре населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами еще четыре населенных пункта в Белгородской области. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки двух беспилотников на Репяховку пострадал сотрудник сельхозпредприятия. Он получил осколочные ранения ног. Также в деревне был поврежден грузовой автомобиль.

В Валуйском округе Белгородской области в результате детонации дрона на территории земельного участка были повреждены гараж, трактор и легковой автомобиль. Еще один дрон выбил окна нескольких квартир в многоквартирном доме, а в столице округа — городе Валуйки — дрон повредил три машины и частный дом.

В Церковном хуторе дрон повредил административное здание при атаке на сельхозпредприятие.

До этого ВСУ атаковали дроном грузовик в селе Шелаево, в результате чего был ранен мужчина. Еще несколько беспилотников атаковали поселок Уразово. Один упал около социального объекта — от взрыва в здании были выбиты окна, также был поврежден припаркованный рядом легковой автомобиль, отметил Гладков. Второй беспилотник атаковал еще одну легковушку, повредив лобовое стекло транспортного средства.

Ранее ВСУ обстреляли автомобиль с ребенком в Запорожской области.