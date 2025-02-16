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Норвежский профессор спрогнозировал, как завершится конфликт на Украине

Дизен: конфликт завершится победой России или неблагоприятным миром для Украины
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Евгений Биятов/РИА Новости

Конфликт на Украине завершится победой России на поле боя или неблагоприятным миром для Киева и Североатлантического альянса. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack.

«Боевые действия завершатся или победой России на поле боя, или мирной сделкой с очень неблагоприятными условиями для Украины и НАТО», — отмечается в материале.

Профессор предположил, что в последние недели нахождения у власти президент Украины Владимир Зеленский может совершить опасные действия, вызванные растущим отчаянием.

11 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что боевые действия завершатся через два-три месяца болезненным для Украины компромиссом. По его словам, на фоне этого в обществе может произойти раскол, который важно не допустить, так же как и обострения ситуации в стране.

До этого администрация Трампа приостановила подготовку мирного плана по Украине, чтобы провести дополнительные переговоры с союзниками по НАТО. Спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог заявил перед визитом в Европу, что Вашингтон хочет учесть мнения европейских лидеров, прежде чем окончательно сформулировать инициативу. В Россию Келлог не собирается. Тем временем Москва утверждает, что пока не получила конкретных предложений, а Киев отказывается рассматривать варианты, которые, по его мнению, ослабят обороноспособность Украины.

Ранее Орбан назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине.

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