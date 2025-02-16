В сети появились кадры брошенных сирийских баз с танками производства РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Танки российского производства — Т-90А, Т-72М, Т-62 и Т-55 —, а также БМП-1, зенитные самоходные установки «Шилки» еще советских времен и прочая техника достались новым властям. Вооружения были оставлены Вооруженными силами Сирии при отступлении во время госпереворота.

До этого в Армии обороны Израиля заявили, что уничтожили военный потенциал САР, чтобы он не попал не в те руки.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился ввести силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) в буферную зону на границе с Сирией и полностью занять ее. При этом Нетаньяху заявил, что свержение Башара Асада в Сирии произошло при участии государства Израиль и открывает для него «новые, очень важные возможности».

Ранее в США сообщили о масштабном производстве наркотиков режимом Асада.