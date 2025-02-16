В Курской области сбили беспилотник ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Грайворон. По его словам, в результате сброса взрывного устройства загорелся грузовой автомобиль, возгорание которого оперативно ликвидировали. Кроме того, еще один беспилотник сбросил взрывное устройство по жилому сектору.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

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