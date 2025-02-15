Дроны ВСУ атаковали три белгородских села

ВСУ атаковали при помощи беспилотников четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате налета дрона на село Мокрая Орловка в Грайворонском округе были выбиты окна в жилом доме, а осколки посекли летнюю кухню и забор. В Борисовском районе FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал многоквартирный жилой дом. Там были повреждены стекла, также пострадал припаркованный автомобиль.

«Еще одна атака беспилотника произошла в селе Репяховка Краснояружского района — повреждены фасад частного домовладения и одна машина», — написал глава области.

До этого чиновник сообщил, что украинские солдаты в течение суток выпустили 79 беспилотных летательных аппаратов и 67 снарядов по региону. Кроме того, 15 февраля на территории Белгородской области объявлялась ракетная опасность. Она действовала в течение шести минут — до 15:26.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.