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Дроны ВСУ атаковали три белгородских села

Губернатор Гладков сообщил о налете БПЛА на три села Белгородской области
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Reuters

ВСУ атаковали при помощи беспилотников четыре населенных пункта Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате налета дрона на село Мокрая Орловка в Грайворонском округе были выбиты окна в жилом доме, а осколки посекли летнюю кухню и забор. В Борисовском районе FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал многоквартирный жилой дом. Там были повреждены стекла, также пострадал припаркованный автомобиль.

«Еще одна атака беспилотника произошла в селе Репяховка Краснояружского района — повреждены фасад частного домовладения и одна машина», — написал глава области.

До этого чиновник сообщил, что украинские солдаты в течение суток выпустили 79 беспилотных летательных аппаратов и 67 снарядов по региону. Кроме того, 15 февраля на территории Белгородской области объявлялась ракетная опасность. Она действовала в течение шести минут — до 15:26.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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