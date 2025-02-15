Украинские военные за сутки обстреляли 10 районов Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки нанесли удары по Белгородской области с помощью 79 дронов

Украинские солдаты в течение суток выпустили 79 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 67 снарядов по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Красногвардейском районе атакам подверглись три населенных пункта — Нижняя Покровка, Кулешовка и Ливенка. В результате пострадал один мирный житель, он получил множественные осколочные ранения.

«Врачи оценивают его состояние как тяжелое», — говорится в заявлении.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по Шебекинскому городскому округу и Белгородскому району. Одна из жительниц последнего 12 февраля обратилась за медицинской помощью, так как накануне получила баротравму. Как рассказал глава российского субъекта, женщина пострадала при воздушной атаке украинских войск на село Репное.

Также за прошедшие сутки были обстреляны Краснояружский район, Валуйский муниципальный округ, Волоконовский район, Борисовский район, Губкинский городской округ, Прохоровский район и Грайворонский муниципальный округ.

После атак в Белгородской области зафиксировали повреждение 38 объектов, в том числе жилых домов и автомобилей. В Волоконовском районе урон получили линии газо- и электроснабжения, а в Валуйском муниципальном округе — подсобные помещения на территории одного из местных фермерских хозяйств.

Ранее в одном из населенных пунктов Белгородской области объявили эвакуацию жителей.