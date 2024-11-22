Российские хакеры опубликовали список ВИЧ-пациентов, которых могут призвать в ВСУ

Российская хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на сайте «НемеZида» базу данных минздрава Украины с данными ВИЧ-инфицированных граждан страны, которых могут призвать в армию. Об этом сообщил РИА Новости представитель группы.

Источник пояснил, что цель обнародования списков инфицированных украинцев — показать мобилизационный потенциал этой категории и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе от беженцев и пленных из Украины. Сейчас на учете украинского минздрава состоят более 367 тысяч ВИЧ-положительных граждан — в основном это люди 60-80-х годов рождения.

Тем не менее в списках можно найти и глубоко пожилых граждан, которые родились в 30-е годы. Также среди сотен тысяч ВИЧ-инфицированных украинцев можно найти молодых людей и даже детей 2000-х годов рождения. Также в базе дополнительно занесли факты употребления наркотиков, алкоголя, а также «работников в сфере коммерческой любви».

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