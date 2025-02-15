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Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ

МО: группировка «Запад» уничтожила 200 военнослужащих ВСУ и 4 склада боеприпасов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки Вооруженных сил России «Запад» за прошедшие сутки уничтожили 200 военнослужащих украинской армии и четыре склада боеприпасов, а также станцию связи Starlink в зоне своей ответственности. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«За сутки потери противника составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, и пять автомобилей», — сообщил Бигма.

Он добавил, что среди потерь ВСУ также числятся 17 пунктов управления БПЛА.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие группировки «Запад» берут «в клещи» формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся на территории между населенными пунктами Двуречная и Западное в Харьковской области.

Как отметил Марочко, к текущему моменту ВС РФ взяли под контроль почти все стратегические высоты на этом направлении.

Ранее российские бойцы сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области, ударив по мосту в районе города Купянска.

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