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Российские войска ударили по мосту под Купянском и сорвали ротацию ВСУ

SHOT: российская армия сорвала ротацию ВСУ в Харьковской области ударом ракеты
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Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

Российские войска ударили по мосту в районе Купянска в Харьковской области и сорвали ротацию украинской армии. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Журналисты со ссылкой на источник утверждают, что ВСУ собирались стянуть силы к переправе Купянск – Узловой, чтобы попытаться замедлить наступление российской армии. Однако операция была сорвана точным ударом ВС РФ, которые использовали для атаки ракету Х-38.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что нацбатальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) использует в атаках под Купянском мобилизованных заключенных, которых направляют в бригаду для восполнения потерь.

Он пояснил, что под Купянском, юго-западнее Лозовой, была уничтожена в ходе боя штурмовая группа ВСУ — в ходе проверки трофеев были найдены документы, которые подтвердили принадлежность группы к «Азову». Кроме того, один из тяжелораненых украинских солдат рассказал военным ВС РФ, что был заключенным, которого мобилизовали и направили в штурмовики, чтобы доукомлектовать подразделения националистов.

Ранее глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев объяснил причины вывоза Киевом людей из Харькова и Купянска.

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