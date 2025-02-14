Пять населенных пунктов Белгородской области пострадали от атак ВСУ

Пять населенных пунктов Белгородской области пострадали от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сообщается, что в Мокрой Орловке атакой дрона были разбиты стекла и посечен кузов легкового автомобиля. В Тишанке при обстреле ВСУ пострадали три дома, в которых были выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки. В одном из домовладений полностью разрушена стена.

В Герасимовке дроном была пробита кровля частного дома и посечен стоящий рядом автомобиль, аналогичная ситуация произошла в селе Муром. В Репяховке дрон разбил лобовое стекло легкового автомобиля.

До этого Гладков рассказывал, что в Шебекинском округе в селе Ржевка беспилотник атаковал частный дом, а в селе Нежеголь дрон пробил кровлю дома. Кроме того, после обстрела села Тишанка часть местных жителей остались без газа и электричества. Атакам также подверглись город Грайворон и село Шелаево.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.