На Украине открылся немецкий завод по производству беспилотников

На Украине открылся новый завод по производству беспилотников немецкого производителя Quantum-Systems GmbH. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что в ближайшие два года в производственные мощности будет вложено €6 млн, на предприятии будут работать около ста человек.

В церемонии открытия приняли участие вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Известно, что компания уже поставляла в интересах Вооруженных сил Украины беспилотники Vector. Например, в марте ВСУ получили в свое распоряжение 14 таких летательных аппаратов.

Vector оснащен поворотными двигателями, позволяющими ему совершать вертикальный взлет и посадку, переходить в самолетный режим полета, а также зависать над точкой наблюдения в режиме квадрокоптера. Вес беспилотника 7,4 кг, дальность действия — до 25 км, время полета — до 120 минут.

16 апреля сообщалось, что российские силы ударили по цехам производства беспилотников ВСУ. Кроме того, были поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, а также помещения для хранения дронов.

Ранее стало известно, что Канада передаст Украине 450 беспилотников SkyRanger.