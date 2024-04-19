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На Украине открылся немецкий завод по производству беспилотников

Компания Quantum-Systems GmbH открыла на Украине завод по производству БПЛА

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Quantum-Systems

На Украине открылся новый завод по производству беспилотников немецкого производителя Quantum-Systems GmbH. Об этом сообщает РИА Новости.

Предполагается, что в ближайшие два года в производственные мощности будет вложено €6 млн, на предприятии будут работать около ста человек.

В церемонии открытия приняли участие вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Известно, что компания уже поставляла в интересах Вооруженных сил Украины беспилотники Vector. Например, в марте ВСУ получили в свое распоряжение 14 таких летательных аппаратов.

Vector оснащен поворотными двигателями, позволяющими ему совершать вертикальный взлет и посадку, переходить в самолетный режим полета, а также зависать над точкой наблюдения в режиме квадрокоптера. Вес беспилотника 7,4 кг, дальность действия — до 25 км, время полета — до 120 минут.

16 апреля сообщалось, что российские силы ударили по цехам производства беспилотников ВСУ. Кроме того, были поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ, а также помещения для хранения дронов.

Ранее стало известно, что Канада передаст Украине 450 беспилотников SkyRanger.

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