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Глухого на одно ухо бойца ВСУ взяли в плен в Курской области

Минобороны: в Курской области взяли в плен глухого на одно ухо солдата ВСУ

Глухой на одно ухо украинец Алексей Ященко был мобилизован в ряды ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Несмотря на полную глухоту на одно ухо, Ященко был призван в ВСУ 5 сентября. После пятидневного лечения в Харьковской больнице, его отправили на учения, где врач, по его словам, проигнорировал его инвалидность. Не получив обещанной ротации и эвакуации, и столкнувшись с угрозами расстрела за попытку отхода с позиций, Ященко вместе с семью сослуживцами сдался в плен, объяснив это желанием сохранить жизнь и не оставить семью без средств к существованию. Он подчеркнул, что в плену ему оказывают медицинскую помощь и обеспечивают питанием.

Министерство обороны Украины объявило о начале привлечения в ряды ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал «особые условия» для таких контрактников — ипотеку под 0%, $24 тыс. за год и поступление в вузы без экзаменов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала набор 18-летних украинцев «билетом в один конец». Что известно о призыве на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине военные раскритиковали новые условия службы.

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