Над тремя российскими регионами сбили шесть украинских беспилотников

Над Белгородской, Курской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожены украинские дроны с 10:50 до 13:30 мск. Три беспилотника сбили над территорией Белгородской области, два — над Курской области и один — над Воронежской.

За минувшую ночь средства ПВО сбили 50 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, больше всего беспилотников (41) сбили над Белгородской областью. Всего пять дронов ликвидировали над территорией Воронежской области и четыре — в Ростовской области.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотник ВСУ упал на лед в селе Тамбовской области.