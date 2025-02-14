Российский солдат с позывным Псих объяснил, почему пощадил бойца ВСУ

Оператор дрона российской группировки войск «Центр» с позывным «Псих» пощадил солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который начал молиться перед атакой беспилотника. Об этом пишет Telegram-канал «Работайте, братья!».

«Оператор дрона с позывным «Псих» батальона «Струна» решил буднично добить раненого противника сбросом. Однако после первого взрыва рядом с собой, ВСУшник встал на колени и начал креститься», — пишет источник.

Этот момент запечатлела на видео камера объективного контроля на летательном аппарате. Как пишут авторы поста, российский военнослужащий решил сохранить ему жизнь. Украинца вывели на позиции ВСУ с помощью разведывательного дрона.

До этого издание Newsweek писало, что российскому танкисту пришлось встретиться в бою с собственным сыном, который участвует в конфликте на стороне Украины. Молодой человек управлял американской боевой машиной пехоты (БМП) Bradley.

Ранее российский военный помог сдавшемуся украинскому солдату пройти через минное поле.