Российский военный помог сдавшемуся украинскому солдату пройти через минное поле

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) вывел украинского военного, который решил сдаться, через минное поле. Об этом рассказал РИА Новости командир группы 150-й гвардейской дивизии группировки войск «Юг» с позывным Старший.

«Под нашу птичку (беспилотник. — «Газета.Ru») он (боец ВСУ. — «Газета.Ru») шел, бросил оружие», — объяснил военный.

По его словам, оператор БпЛА указал сдавшемуся военному безопасный путь через минное поле. Украинец попал на подконтрольную России территорию, где сдался в плен.

Старший отметил, что отношение к пленным в ВСУ хуже, чем у российских военнослужащих. В пример он привел трагедию со сбитым самолетом Ил-76 под Белгородом, на борту которого были украинские военнопленные. Российский боец также отметил, что украинская армия использует кассетные боеприпасы и артиллерию, а огневые контакты практически прекратились.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военные стреляют в спину своим же сослуживцам при их попытках сдаться в плен, поэтому те вынуждены воевать «под дулом автомата».

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