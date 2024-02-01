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Российский военный помог сдавшемуся украинскому солдату пройти через минное поле

РИА Новости: оператор БПЛА вывел через минное поле сдавшегося военного ВСУ

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Inna Varenytsia/Reuters

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) вывел украинского военного, который решил сдаться, через минное поле. Об этом рассказал РИА Новости командир группы 150-й гвардейской дивизии группировки войск «Юг» с позывным Старший.

«Под нашу птичку (беспилотник. — «Газета.Ru») он (боец ВСУ. — «Газета.Ru») шел, бросил оружие», — объяснил военный.

По его словам, оператор БпЛА указал сдавшемуся военному безопасный путь через минное поле. Украинец попал на подконтрольную России территорию, где сдался в плен.

Старший отметил, что отношение к пленным в ВСУ хуже, чем у российских военнослужащих. В пример он привел трагедию со сбитым самолетом Ил-76 под Белгородом, на борту которого были украинские военнопленные. Российский боец также отметил, что украинская армия использует кассетные боеприпасы и артиллерию, а огневые контакты практически прекратились.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военные стреляют в спину своим же сослуживцам при их попытках сдаться в плен, поэтому те вынуждены воевать «под дулом автомата».

Ранее в зоне СВО уничтожили наемницу из Германии Диану Савиту Вагнер.

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