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Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на три населенных пункта в Белгородской области

Гладков: при обстреле ВСУ пострадал житель села в Белгородской области
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Вооруженные силы Украины обстреляли три населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрел попало село Кулешовка Красногвардейского района. В результате пострадал местный житель. Его со множественными осколочными ранениями лица и ног доставили в Валуйскую центральную районную больницу. В Белгородском районе в поселке Малиновка в результате атаки FPV-дрона начался пожар в частного домовладении — загорелась кровля. В доме также оказались выбиты окна. Еще один беспилотник ударил по производственному предприятию в селе Веселая Лопань, в результате чего было повреждено остекление.

14 февраля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над тремя регионами страны перехватили 50 украинских БПЛА. Большую часть дронов — 41 — сбили в Белгородской области. Еще пять летательных аппаратов ликвидировали в Воронежской области и четыре — в Ростовской области.

Ранее ВСУ нанесли удар по частному домовладению в селе Харьковской области.

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Обстрелы Белгородской области
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