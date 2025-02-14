Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе в два раза увеличили выплаты за привлечение бойцов на СВО

Воронежская область увеличила выплаты за привлечение бойцов на СВО до 150 тысяч
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Воронежской области увеличили выплаты за привлечение бойцов на специальную военную операцию (СВО) в Украине, теперь они составляют 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Единовременные выплаты гражданам, которые помогают будущим защитникам Родины поступить на военную службу, были увеличены. Эта работа требует внимательного подхода к кандидатам, знания актуальных критериев отбора и мер поддержки, а также готовности оказывать помощь», — отметили в областной администрации.

Ранее за помощь в наборе новобранцев в регионе выплачивали 50 тысяч рублей. В ноябре 2024 года сумма возросла до 75 тысяч рублей, а спустя несколько месяцев она снова увеличилась, достигнув 150 тысяч рублей.

11 февраля правительство Ленинградской области увеличило единовременную выплату гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны России. Теперь размер выплаты составляет 2,5 млн рублей. Также контрактники могут получить сертификат на земельный участок в Ленобласти. Его можно обменять на выплату в размере 419,6 тысячи рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении военных пенсий.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами