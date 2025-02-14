В российском регионе в два раза увеличили выплаты за привлечение бойцов на СВО

Воронежская область увеличила выплаты за привлечение бойцов на СВО до 150 тысяч

В Воронежской области увеличили выплаты за привлечение бойцов на специальную военную операцию (СВО) в Украине, теперь они составляют 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Единовременные выплаты гражданам, которые помогают будущим защитникам Родины поступить на военную службу, были увеличены. Эта работа требует внимательного подхода к кандидатам, знания актуальных критериев отбора и мер поддержки, а также готовности оказывать помощь», — отметили в областной администрации.

Ранее за помощь в наборе новобранцев в регионе выплачивали 50 тысяч рублей. В ноябре 2024 года сумма возросла до 75 тысяч рублей, а спустя несколько месяцев она снова увеличилась, достигнув 150 тысяч рублей.

11 февраля правительство Ленинградской области увеличило единовременную выплату гражданам, которые заключили контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны России. Теперь размер выплаты составляет 2,5 млн рублей. Также контрактники могут получить сертификат на земельный участок в Ленобласти. Его можно обменять на выплату в размере 419,6 тысячи рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об увеличении военных пенсий.