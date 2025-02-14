Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают рапорты мобилизованных о негодности к военной службе. Об этом сообщил РИА Новости житель Запорожья Константин.

«Кто пустит адвоката в ТЦК? Это происходит позже, когда попадаешь в часть и получаешь телефон, тогда люди звонят родным, и те начинают добиваться справок. Если это сам военнослужащий, то сделать это почти невозможно... Если пытаться решить вопрос самостоятельно, рапорты просто будут теряться или уничтожаться. Бывает так, что сегодня забирают в военкомат, а завтра уже отправляют под Донецк», — добавил житель Запорожья.

Министерство обороны Украины объявило о начале привлечения в ряды ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал «особые условия» для таких контрактников — ипотеку под 0%, $24 тыс. за год и поступление в вузы без экзаменов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала набор 18-летних украинцев «билетом в один конец». Что известно о призыве на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный ВСУ заявил о желании остаться в российском плену.