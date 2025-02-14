Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командиры ВСУ уничтожают рапорты о негодности к службе

Житель Запорожья Константин: в ВСУ уничтожают рапорты о негодности к службе
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожают рапорты мобилизованных о негодности к военной службе. Об этом сообщил РИА Новости житель Запорожья Константин.

«Кто пустит адвоката в ТЦК? Это происходит позже, когда попадаешь в часть и получаешь телефон, тогда люди звонят родным, и те начинают добиваться справок. Если это сам военнослужащий, то сделать это почти невозможно... Если пытаться решить вопрос самостоятельно, рапорты просто будут теряться или уничтожаться. Бывает так, что сегодня забирают в военкомат, а завтра уже отправляют под Донецк», — добавил житель Запорожья.

Министерство обороны Украины объявило о начале привлечения в ряды ВСУ добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Президент Владимир Зеленский ранее анонсировал «особые условия» для таких контрактников — ипотеку под 0%, $24 тыс. за год и поступление в вузы без экзаменов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала набор 18-летних украинцев «билетом в один конец». Что известно о призыве на Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный ВСУ заявил о желании остаться в российском плену.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами