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В Чехии прокомментировали предстоящее выступление Вэнса в Мюнхене

Глава МИД Чехии Липавский: Европа ждет от США действий по ситуации на Украине
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Brian Snyder/Reuters

Европа ждет от Соединенных Штатов действий по ситуации на Украине, поэтому итоги предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности предугадать невозможно. Об этом европейской версии издания Politico заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

«Мы не знаем, что нам предложит США, все ждут конференцию в Мюнхене», — заявил Липавский.

Издание дополняет, что европейские лидеры очень внимательно будут следить за тем, что будет говорить на конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс. Второй человек в Соединенных Штатах в Мюнхене также проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча, посвященная урегулированию украинского конфликта, президенты США и России не будут участвовать в ней.

Ранее в Кремле раскрыли, кто выступил инициатором по переговорам Трампа и Путина.

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Переговоры о мире на Украине
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