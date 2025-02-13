Над Крымом и Черным морем уничтожили семь украинских беспилотников

Минобороны: cилы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ над Крымом и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 13 февраля уничтожили семь украинских беспилотников над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, пять дронов были сбиты над территорией полуострова, два — над акваторией моря. Это произошло с 19:00 до 19:30 мск.

13 февраля в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над регионами России были сбиты 83 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.