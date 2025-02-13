В Минобороны сообщили о сбитых системой ПВО Himars, Hammer и беспилотниках

Минобороны: ПВО за сутки сбила 3 снаряда HIMARS, 3 бомбы Hammer и 202 дрона ВСУ

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили три снаряда РСЗО Himars и бомбы Hammer, и 202 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также за сутки средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, добавили в ведомстве.

Российские войска за прошедшие сутки поразили инфраструктуру и позиции Вооруженных сил Украины в 139 районах. По информации оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. В результате Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения горюче-смазочных материалов и пункт временной дислокации иностранных военнослужащих, отметили в министерстве.

Всего, по данным Минобороны, с начала конфликта ВСУ потеряли 43 тысячи беспилотников, 21 тысячу танков и бронированных машин, 653 самолета и 283 вертолета. Кроме того, российские войска уничтожили 592 зенитных ракетных комплекса, 21 тысячу орудий полевой артиллерии.

Ранее появилось видео с российскими дронами, сорвавшими наступление ВСУ в Белгородской области.