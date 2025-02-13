Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч

Марочко: порядка 3 км берега реки Текуч в ЛНР перешли под контроль ВС России
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Порядка 3 км береговой линии реки Текуч на Сватовско-Кременском участке фронта в ЛНР перешли под контроль российских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе продвижения наших войск юго-западнее населенного пункта Макеевка, нанесения поражения украинским боевикам, под огневой контроль Вооруженных сил России перешла береговая линия реки Текуч протяженностью порядка 3 км», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко отметил, что северо-западнее от указанного населенного пункта российские военные заняли две лесополосы. Кроме того, выровнено положение ВС России по переднему краю.

«Сокращено межпозиционное пространство до 1,7 км у Петровского», — добавил собеседник агентства.

До этого Марочко сообщал, что российские войска в два раза нарастили интенсивность ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Лисичанска.

Ранее в МИД РФ назвали возможную основу для переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами