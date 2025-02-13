Российские военные взяли под контроль часть береговой линии реки Текуч

Марочко: порядка 3 км берега реки Текуч в ЛНР перешли под контроль ВС России

Порядка 3 км береговой линии реки Текуч на Сватовско-Кременском участке фронта в ЛНР перешли под контроль российских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе продвижения наших войск юго-западнее населенного пункта Макеевка, нанесения поражения украинским боевикам, под огневой контроль Вооруженных сил России перешла береговая линия реки Текуч протяженностью порядка 3 км», — сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко отметил, что северо-западнее от указанного населенного пункта российские военные заняли две лесополосы. Кроме того, выровнено положение ВС России по переднему краю.

«Сокращено межпозиционное пространство до 1,7 км у Петровского», — добавил собеседник агентства.

До этого Марочко сообщал, что российские войска в два раза нарастили интенсивность ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Лисичанска.

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