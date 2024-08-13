Первые модернизированные Як-130М поднимутся в воздух в первой половине 2025 года

Первый модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М планируется поднять в небо в 2025 году. Об этом со ссылкой на главу Иркутского авиазавода Александра Вепрева сообщает ТАСС.

По словам Вепрева, на заводе завершена подготовка к производству нового самолета, идет изготовление деталей.

«Планируем первую опытную машину в первом полугодии следующего года поднять в воздух», — сказал он.

Модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М будет существенно отличаться от базовой версии. В рамках расширения боевых возможностей он будет оснащен новой бортовой радиолокационной станцией, контейнером с оптико-лазерной-теплотелевизионной прицельной станцией и бортовым комплексом обороны.

Существующая версия Як-130 производится на Иркутском авиазаводе с 2011 года. Главное назначение самолета — обучение курсантов летных училищ навыкам пилотирования и решения боевых задач, характерных для истребителей четвертого и пятого поколений.

Поставки продолжаются и в настоящее время. Так, 10 июня сообщалось, что корпорация «Ростех» передала Министерству обороны России партию учебно-боевых самолетов Як-130.

Ранее стало известно, что Минобороны РФ впервые в 2024 году получило улучшенные самолеты МиГ-31.