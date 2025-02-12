Российский полковник рассказал о проблеме ПВО Украины

Матвийчук: Украина не смогла замкнуть систему ПВО, что делает ее уязвимой

Украина не смогла замкнуть систему ПВО, что делает ее уязвимой к атакам. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, Украине не хватает систем разного радиуса действия.

«У Украины почти нет систем противовоздушной обороны средней дальности. Есть ближние, дальние, но они не могут замкнуть систему. В итоге ПВО выполняют функцию охраны отдельных объектов, например, Киева, Львова, аэродромов», — сказал Матвийчук.

Он назвал ситуацию с ПВО «плачевной», из-за чего «не получается полноценно отражать удары».

Полковник добавил, что Украина имеет проблемы с дефицитом систем ПВО, которые не получается восполнить.

«Система ПВО во время войны должна прикрывать тактическую зону, оперативную, зону оперативного тыла. А они не могут», — заключил военный эксперт.

До этого депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что нехватка систем противовоздушной обороны в украинской армии критична для страны, при этом командование обманывает граждан относительно их эффективности.

Ранее генсек НАТО заявил, что обсудил с Зеленским помощь Украине.