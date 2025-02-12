Эксперт рассказал о новой тактике ВС РФ против ВСУ

Авиация Вооруженных сил (ВС) РФ возобновила массированные бомбардировки с использованием универсальных модулей планирования и коррекции. Военный эксперт Владислав Шлепченко высказался о новой тактике российской армии, передает «Царьград».

Эксперт отметил, что на Покровском и Кураховском направлениях фиксируется новая тактика, известная как «покер» — когда по одной цели применяется не менее четырех авиабомб за сброс. Шлепченко считает, новое применение «покера» является признаком возврата к тактике, которая позволила взломать укрепрайон Авдеевки.

«По мнению вражеских спецов, пауза в применении ФАБов на УМПК была вызвана тем, что наша «оборонка» перенастраивала электронику модулей планирования, что привело к увеличению дальности полета бомб на 1-3 километра», — заявил он.

До этого стало известно, что в ночь на 12 февраля в Киеве зафиксировали рекордное число прилетов оперативно-тактических ракет «Искандер». По данным «Военной хроники», в украинской столице заметили не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая прилетов беспилотников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появилось видео с российскими дронами, сорвавшими наступление ВСУ в Белгородской области.