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Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 390 военных в Курской области
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Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе боев на территории Курской области более 390 военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Также, по данным ведомства, российские войска уничтожили два танка, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 20 автомобилей. Помимо этого, за сутки украинские войска потеряли пять артиллерийских орудий, четыре миномета и станцию РЭБ.

Всего, по информации министерства, с начала атаки на российский регион потери ВСУ составили 59,9 тысячи военных, 361 танк, 1,9 тысячи автомобилей, 430 артиллерийских орудий, 1,8 тысячи боевых бронированных машин и 107 станций РЭБ.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на глубину более двух километров в Курской области. По данным военкоров, в настоящее время российские войска завершают зачистку села Свердликово и штурмуют Никольское.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского бойца, ловившего уклонистов.

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