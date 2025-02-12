Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 390 военных в Курской области

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе боев на территории Курской области более 390 военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Также, по данным ведомства, российские войска уничтожили два танка, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 20 автомобилей. Помимо этого, за сутки украинские войска потеряли пять артиллерийских орудий, четыре миномета и станцию РЭБ.

Всего, по информации министерства, с начала атаки на российский регион потери ВСУ составили 59,9 тысячи военных, 361 танк, 1,9 тысячи автомобилей, 430 артиллерийских орудий, 1,8 тысячи боевых бронированных машин и 107 станций РЭБ.

Несколькими часами ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись на глубину более двух километров в Курской области. По данным военкоров, в настоящее время российские войска завершают зачистку села Свердликово и штурмуют Никольское.

Ранее в Курской области взяли в плен украинского бойца, ловившего уклонистов.