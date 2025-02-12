Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили американский бронеавтомобиль MaxxPro в зоне СВО

МО РФ: российские войска уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro производства США
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные группировки войск «Южная» нанесли поражение пяти механизированным бригадам ВСУ в зоне СВО, в том числе был уничтожен бронеавтомобиль MaxxPro американского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, поражение также было нанесено одной штурмовой бригаде ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино в Донецкой народной республике. Украинские войска потеряли до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, пять артиллерийских орудий, а также два склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на глубину более двух километров в Курской области. По данным военкоров, российские военнослужащие продвинулись в районах за населенным пунктом Николаево-Дарьино. В настоящее время, отметили в канале, войска ВС России завершают зачистку села Свердликово и штурмуют Никольское.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинскими военными почти всех мужчин в курском селе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами