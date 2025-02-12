Российские военные группировки войск «Южная» нанесли поражение пяти механизированным бригадам ВСУ в зоне СВО, в том числе был уничтожен бронеавтомобиль MaxxPro американского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, поражение также было нанесено одной штурмовой бригаде ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Иванополье, Александро-Шультино, Дружковка, Константиновка, Часов Яр и Предтечино в Донецкой народной республике. Украинские войска потеряли до 215 военнослужащих, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, пять артиллерийских орудий, а также два склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сообщении ведомства.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на глубину более двух километров в Курской области. По данным военкоров, российские военнослужащие продвинулись в районах за населенным пунктом Николаево-Дарьино. В настоящее время, отметили в канале, войска ВС России завершают зачистку села Свердликово и штурмуют Никольское.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинскими военными почти всех мужчин в курском селе.