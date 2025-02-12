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На Западе усомнились в возможности размещения миротворцев на Украине

Ишингер: способность Европы разместить миротворцев на Украине вызывает сомнения
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Alexandru Dobre/AP

Способность Европы разместить миротворческий контингент на территории Украины вызывает сомнения. Об этом заявил бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в статье для издания Politico.

Дипломат обратил внимание, что, согласно оценкам, для эффективного обеспечения безопасности в республике необходимо разместить от 50 тысяч до 200 тысяч военных. При этом Германия в настоящее время испытывает трудности с развертыванием подразделений в Литве.

«Поэтому могут быть выражены сомнения относительно того, в состоянии ли Европа вообще надежно обеспечить безопасность режима прекращения огня огромным количеством войск», — написал Ишингер.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что тема отправки миротворческого контингента на Украину продвигается «вяло». По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон регулярно выступает с обещаниями отправить миротворцев, но боится, в то время как немцы даже не дают таких обещаний.

Ранее Зеленский высказался об идее Макрона разместить на Украине европейских солдат.

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