Многих людей, которые занимаются отловом уклонистов от службы в армии Украины, отправляют на фронт. Об этом заявил пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Вальчук, который был начальником группы конвоирования, передает ТАСС.

«Начальник группы конвоирования занимался отловом «ухилянтов» (уклонистов. — прим. ред.) от службы. [Поймал] свыше 100 человек. Большинство человек у нас снимают с позиций и отправляют на курское направление», — заявил он.

По словам пленного солдата, у него была возможность отказаться от службы, однако «цена вопроса» составляла $10 тыс. Он объяснил, что такую стоимость ему «заломил полковник». Вальчук отметил, что таких средств у него и его коллег не было, поэтому всех отправили на линию боевого столкновения в Курскую область.

Он подчеркнул, что сдался в плен российской армии при первой возможности. Бойцы ВС РФ накормили его и дали сигарет.

До этого пленный украинский военнослужащий Петр Полинкевич заявил, что видел на службе в 25-й отдельной штурмовой бригаде 16-летних подростков. По словам пленного бойца, он попал в плен к российским военным в Курской области, куда его принудительно мобилизовали.

Ранее в генконсульстве РФ рассказали о реакции на расширение мобилизации на Украине.